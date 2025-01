Ministério Público apura corrupção em emendas PIX no Ceará

Prefeitos que receberam dinheiro precisam mostrar em que usaram.

O Ministério Público Federal abriu procedimentos para monitorar o uso das emendas Pix enviadas às prefeituras de ao menos 400 municípios e aos governos de três estados. A informação é do jornal Folha de São Paulo desta quarta-feira (29). Ao que tudo indica, municípios dos Ceará estão na mira.





A justificativa do órgão é que esse tipo de emenda tem baixa transparência e não há necessidade de apontar a área em que a verba é aplicada, o que favoreceria "a prática de atos de corrupção e o uso inadequado de recursos públicos".





Segundo a publicação, "o número de cidades monitoradas deve aumentar, já que a área técnica da PGR (Procuradoria-Geral da República) aponta que mais de 4.000 municípios receberam essas emendas. No ano passado, estavam disponíveis R$ 7,6 bilhões do Orçamento para essa modalidade de transferência".





A Procuradoria investiga suspeitas de improbidade administrativa relacionada a atos de enriquecimento ilícito e de lesão aos cofres públicos.





Ainda de acordo com a Folha, "o Ministério Público pede que municípios e estados recebedores de emendas Pix informem dados das contas bancárias específicas abertas para a movimentação dos recursos, além do valor total recebido e da destinação do dinheiro, com definição dos objetos das despesas".





A matéria enfatiza que o monitoramento das emendas Pix enviadas por deputados federais é "considerado por procuradores como uma das maneiras de evitar que esse dinheiro fosse usado de maneira irregular nas eleições municipais do ano passado".





(CN7)