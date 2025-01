MPF MIRA EMENDAS PIX e descobre bilhões sob suspeita de corrupção em 400 cidades

Investigação expõe falta de transparência e desvios em transferências bilionárias destinadas a municípios e estados.

O Ministério Público Federal (MPF) intensificou o monitoramento de emendas Pix enviadas a prefeituras de ao menos 400 municípios e a governos de três estados, diante de suspeitas de corrupção e má utilização de recursos. Essas transferências, marcadas pela baixa transparência, somaram R$ 7,6 bilhões em 2024, e o MPF já abriu inquéritos, como no caso de Casa Branca (SP), onde uma emenda do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, de R$ 1 milhão foi destinada integralmente a uma empresa de pinturas. O objetivo é garantir a rastreabilidade dos recursos, seguindo determinações do STF e ampliando a fiscalização para evitar desvios, especialmente em ano eleitoral. Gestores que não prestarem contas podem enfrentar acusações de improbidade administrativa, enquanto as investigações focam no uso dos recursos pelas prefeituras, não nos parlamentares que indicaram as emendas.





(Blog do César Wagner)