STF ordena o bloqueio das redes sociais de Lacombe e Allan dos Santos

Os perfis no X, no Instagram e o canal do YouTube da Revista Timeline, que tem o jornalista Luís Ernesto Lacombe como um dos criadores, foram bloqueados na última segunda-feira (27/1). Em vídeo, o ex-apresentador da TV Globo atribuiu o fato a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Procurada, a Corte informou que o caso tramita em sigilo.





O blogueiro Allan dos Santos e o apresentador do Terça Livre Max Cardoso também participaram da idealização do projeto, fundada em outubro de 2024. Perfis ligados à direita têm se movimentado sobre o assunto nas redes sociais.





No print do Instagram, é possível ler que a retenção da conta se deve a uma “legal demand” (demanda legal, em português).





“A conta da Revista Timeline no X foi bloqueada por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não temos informações sobre o motivo. Hoje, também baniram as contas no Instagram”, disse Lacombe, em vídeo. Para o jornalista, trata-se de “censura”.





O jornalista também publicou nos stories do Instagram a imagem de um e-mail que teria sido enviado pelo X para informar o bloqueio.