Mulher é presa por atacar idosa com seringa infectada com HIV no Méier

Vítima foi medicada com coquetel contra o retrovírus e passou por exames de sangue.

Uma mulher foi presa em flagrante, neste sábado (25), por atacar uma idosa com uma seringa contendo líquido vermelho, em possível tentativa de contaminação pelo vírus HIV, no Méier, Zona Norte do Rio.





Testemunhas disseram que a criminosa furou a perna da vítima e fugiu. Taxistas que presenciaram o ocorrido orientaram a vítima a buscar imediatamente atendimento médico no Hospital Municipal Salgado Filho. Na unidade de saúde, a senhora foi medicada com coquetel anti-HIV e fez exames de sangue para avaliação.





A equipe da Operação Segurança Presente foi acionada e, após buscas, localizou a mulher na Rua Dias da Cruz, próximo ao número 715. Ela foi detida e conduzida para a 26ª DP (Todos os Santos), onde a vítima, após receber atendimento médico, reconheceu a suspeita.





A Polícia Civil investiga a motivação do crime e as circunstâncias. Outras testemunhas também serão ouvidas nos próximos dias.





Portal O Dia