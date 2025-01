Operação Cerco Total reforça segurança em Sobral até fevereiro

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) deu início à Operação Cerco Total no município de Sobral, com ações que começaram na última sexta-feira (24) e se estendem até o dia 10 de fevereiro. A iniciativa busca intensificar o policiamento ostensivo, aumentar a sensação de segurança e combater crimes na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





A operação foca na redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). As áreas que recebem o reforço foram previamente mapeadas a partir de análises estratégicas e contam com monitoramento contínuo e abordagens preventivas.





Equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão da PMCE lideram as ações, que incluem fiscalizações em bares, restaurantes, praças e vias públicas, garantindo maior presença policial e promovendo a ordem pública durante eventos na região. A operação também tem como objetivo assegurar uma convivência mais tranquila para a população local, reforçando o compromisso com a segurança e o bem-estar comunitário.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso