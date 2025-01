Trump põe fim ao suporte assistencial de Biden a ONGs de esquerda no Brasil

Dados recentes mostram o impacto significativo desses financiamentos no Brasil. Apenas em 2023, durante a gestão de Joe Biden, o governo norte-americano desembolsou mais de R$ 71 milhões em ajuda externa para o país.





A decisão de Trump reflete uma postura mais conservadora em relação aos gastos internacionais. Durante sua presidência, Trump já havia adotado uma política de redução de financiamento a ONGs ligadas a pautas marxistas, priorizando questões internas e reavaliando os gastos externos.





A medida também traz implicações para as relações entre os dois países. Embora o governo de Joe Biden tenha demonstrado maior interesse em fortalecer laços com o Brasil, especialmente em questões climáticas, o corte temporário no financiamento sinaliza uma possível mudança de prioridades no contexto político norte-americano. A redução desses recursos pode enfraquecer o apoio a iniciativas que dependem diretamente do envolvimento dos Estados Unidos para prosperar.





Para as ONGs brasileiras, o cenário exige estratégias rápidas de adaptação. Muitas terão que recorrer a outras fontes de financiamento, sejam elas nacionais ou internacionais, para assegurar a continuidade de seus projetos. A busca por parcerias privadas e financiamento coletivo pode se tornar uma alternativa viável. No entanto, o impacto imediato do corte será sentido, principalmente em áreas que já enfrentam desafios estruturais e dependem de recursos externos para avançar.





Enquanto isso, o debate sobre a influência estrangeira no financiamento de causas brasileiras permanece em pauta, refletindo as tensões políticas e ideológicas que atravessam tanto o Brasil quanto os Estados Unidos.





Fonte: Pensando Direita