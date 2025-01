Preço da carne sobe 20,8% em 2024 e tem maior alta em 5 anos

Após uma queda de 9% em 2023, o preço da carne registrou um aumento significativo de 20,84% em 2024, a maior alta desde 2019, quando a proteína subiu 32,4%, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (10).





Com esse aumento, as carnes passaram a ser o item com o maior peso (0,52 ponto percentual) na inflação de alimentos deste ano, que avançou 7,69%. O gerente da pesquisa de inflação do IBGE, André Almeida, destacou que cortes populares entre os brasileiros, como o acém (25,2%), patinho (24%) e contrafilé (20%), foram os mais impactados.





É importante notar que o preço da carne começou a subir apenas a partir de setembro, com quedas mensais entre janeiro e agosto.





De acordo com economistas, quatro fatores explicam a disparada nos preços: o ciclo pecuário, que aponta para uma diminuição na oferta de bois após dois anos de abates elevados; o clima, com seca e queimadas prejudicando a formação de pastos, principal alimento do boi; as exportações, uma vez que o Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo, tem batido recordes de vendas; e a renda, com a queda do desemprego e a valorização do salário mínimo, que estimularam o consumo de carne.





Analistas indicam que esses fatores sugerem que o preço da carne não deverá cair em 2025 e que a alta pode continuar até 2026.





(Gazeta Brasil)