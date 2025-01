PREFEITO NOMEIA noiva, pai e primo

Em Moraújo (Ce), a gestão virou um verdadeiro negócio de família? O prefeito Ruan Lima, com estilo digno de uma novela, nomeou a noiva para a Saúde, o pai como braço direito e o primo para o Desenvolvimento Agrário. Segundo ele, tudo é técnico... ou melhor, técnico em família. Enquanto os moradores esperam soluções para o município, a prefeitura já pode ganhar o prêmio de "melhor reunião de parentes no poder"! Afinal, com tantos "projetos sociais", só falta criar a Secretaria de Almoço de Domingo.





Fonte: Blog César Wagner