Saúde de Sobral reúne mães atípicas para debater avanços e projetos para pessoas com TEA

A secretária da Saúde de Sobral, Dra. Michelle Alves, recebeu na sede da Secretaria grupos de pais e responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para discutir iniciativas voltadas à melhoria do acesso a terapias, consultas e projetos inclusivos.





O encontro contou com a participação de representantes de diversos grupos da região, como o Universo Autista, dos bairros Sumaré e Padre Palhano, o Grupo de Mães Atípicas, do distrito de Jordão, e o Mães Azuis, que atuam na defesa de direitos e no acolhimento de famílias de pessoas com TEA.





Rosangela, do grupo Universo Autista, expressou otimismo ao sair da reunião. “Estamos saindo esperançosos, com fé em dias melhores para nossos filhos, especialmente no que diz respeito às consultas e terapias”, destacou.





Roberta Fernandes, presidente do Grupo de Mães Atípicas, ressaltou o avanço no diálogo com a gestão municipal. “Estamos vendo a inclusão ganhar espaço em Sobral, algo que antes não era realidade. A expectativa é de que essas ações tragam resultados significativos para nossas crianças e também para nós, cuidadores.”





Ana Clávia, coordenadora do Mães Azuis, compartilhou da mesma confiança. “Recebemos propostas concretas e respostas que aguardávamos há muito tempo. Tenho certeza de que esses compromissos serão cumpridos rapidamente.”





A secretária Michelle Alves reiterou o compromisso da gestão municipal com a inclusão e a melhoria dos serviços de saúde para famílias atípicas. “Estamos apenas começando um trabalho que trará grandes avanços para a saúde e a inclusão em Sobral. Nossa prioridade é garantir acesso, qualidade e cuidado integral para essas crianças e suas famílias.”





A reunião marca um momento significativo no diálogo entre o poder público e a sociedade civil, evidenciando o compromisso com políticas inclusivas e o acolhimento das demandas das famílias atípicas do município.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso