Servidoras são presas com computadores e ares-condicionados da Prefeitura de Massapê/CE

Duas servidoras de Massapê, distante 255 quilômetros de Fortaleza, foram presas por acusação de furto de equipamentos do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), localizado na rua Prefeito Beto Lira, no Centro. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 31. Conforme inquérito policial ao qual O POVO teve acesso, a situação foi denunciada pela secretária municipal da Saúde, Flávia Pontes Borges.





O documento aponta que Flávia tomou conhecimento de um vídeo que circulava nas redes sociais, mostrando a recepcionista do Caps Ana Emília Marques subtraindo um aparelho de ar-condicionado do local na noite da segunda-feira, 30.









Ao chegar no local, conforme o inquérito, Flávia conta que Emília confessou o furto. Ocasião em que policiais foram à residência da recepcionista e que ela revelou envolvimento de outra servidora, a assistente social Sabrina de Oliveira Sales. Essa, por sua vez, informou ter furtado objetos do Caps na sexta-feira, 27.





"Sabrina indicou que os objetos subtraídos estavam em seu veículo, que também estava do lado de fora de sua residência. Em seguida, informou que estava com os itens dentro do carro pois iria levá-los para secretaria para devolvê-los", consta em trecho do inquérito.





Em nota enviada ao O POVO, a Polícia Militar informou que foram recuperados três aparelhos de ar-condicionado, dois notebooks, um monitor, um teclado, um mouse e outros itens pertencentes ao órgão público.





"As suspeitas e os objetos recuperados foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral, onde foram autuadas com base no artigo 312 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de peculato", acrescenta a PMCE.





O POVO procurou a Prefeitura de Massapê para buscar um posicionamento sobre o assunto, mas não houve retorno até a publicação deste texto. A matéria será atualizada quando houver resposta.





Nas redes sociais, o prefeito eleito Ozires Pontes (PSDB) lamentou o caso. "É muito decepcionante pessoas da nossa cidade, de famílias que nasceram e se criaram aqui, roubando o patrimônio público". Ao O POVO, ele externou preocupação.





"Eu estou decepcionado como cidadão e preocupado como gestor quando vejo o pouco caso e a falta de compromisso de pessoas que deveriam zelar pelo patrimônio público. Vão responder pelo crime de peculato, além do que também prevê o Estatuto do Servidor Público, que trata do crime contra a administração pública como uma das razões que podem levar à demissão do servidor", alegou Ozires.





