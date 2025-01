TRUMP AMEAÇA BRASIL com tarifas após STF barrar Bolsonaro

Impasse sobre a viagem de Bolsonaro à posse de Trump pode piorar as relações entre os governos.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está avaliando a imposição de tarifas comerciais contra o Brasil e outros países acusados ​​de usar o sistema judicial para perseguir adversários políticos, segundo o Wall Street Journal . A medida surge após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido impedido de viajar aos EUA devido à apreensão de seu passaporte, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito da Operação Tempus Veritatis. Bolsonaro, que chamou as acusações de “perseguição implacável”, solicitou autorização para participar do evento, apresentando o convite oficial, mas o STF ainda não decidiu sobre o pedido. Fontes próximas a Trump alertam que essa situação pode agravar as relações entre os governos Lula e Trump, com o presidente eleito americano vendo semelhanças entre a sua situação e a de Bolsonaro.





(Blog do César Wagner)