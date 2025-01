TST PAGA ATUALIZAÇÕES de até R$ 419 mil : retroativos milionários isentos de impostos

Corte trabalhista gasta R$ 10 milhões em dezembro com evolução inflada por retroativos milionários.

Em dezembro de 2024, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) registrou pagamentos líquidos aos seus ministros que alcançaram até R$ 419 mil, valor 13 vezes superior ao teto constitucional do funcionalismo público, que atualmente é de R$ 32 mil após descontos. O gasto total com a folha de pagamento dos 27 magistrados da Corte somou aproximadamente R$ 10 milhões, conforme dados divulgados no painel de remuneradores de magistrados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O montante foi inflado por direitos pessoais, que chegou a R$ 21 mil por ministro, e por direitos eventuais, com valores entre R$ 59 mil e R$ 641 mil, incluindo gratificações natalinas, férias, e gratificação por exercício cumulativo. Contudo, o maior impacto veio da rubrica “pagamento de retroativos”, que alcançou até R$ 536 mil para alguns ministros, sendo boa parte desse montante isenta de Imposto de Renda.





(Blog César Wagner)