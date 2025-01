VÍDEO | Mulher acha que venceu Mega da Virada, mas conferiu apostas diferentes

No entanto, pouco depois, foi alertada de que havia cometido um erro ao conferir os números.

O que parecia ser o início de uma nova vida para uma técnica de enfermagem virou um dos vídeos mais comentados das redes sociais. Na última terça-feira (31), a mulher, cujo nome não foi divulgado, acreditou ter ganho o prêmio da Mega da Virada e comemorou emocionada ao lado de seus colegas de plantão. No entanto, pouco depois, foi alertada de que havia cometido um erro ao conferir os números.





Filmado por uma colega de trabalho e publicado no TikTok, o momento mostra a técnica de enfermagem abraçando os colegas, chorando de emoção e até se preparando para ir embora, acreditando que havia se tornado milionária. No entanto, seus companheiros de plantão perceberam que ela havia comparado os números de apostas diferentes e a alertaram do engano. Na realidade, a melhor aposta feita por ela tinha acertado apenas dois números.





O vídeo, publicado por Nathália Dal Ros, colega da técnica de enfermagem, rapidamente viralizou. Com 1,4 milhão de visualizações e mais de 74 mil curtidas, a situação despertou uma mistura de solidariedade e humor entre os internautas. Nos comentários, muitos se solidarizaram com o engano: “Tadinha… o plantão noturno deixa a gente doido mesmo”, disse um usuário. Outro comentou: “Achou que era bingo”.





Apesar do susto, a técnica de enfermagem levou a situação com bom humor e contou com o apoio dos colegas. Nathália, em tom descontraído, escreveu: “Pena que olhou a ordem errada. Mas valeu a descarga de adrenalina… Até embora ela foi. OBS: todo mundo do plantão conferiu o cartão junto”.

⏯ 🤣 Uma técnica de enfermagem foi às nuvens — e aterrissou muito rápido — ao descobrir que havia "ganhado" a Mega da Virada, cujos números foram sorteados na noite dessa terça-feira (31/12). Um vídeo compartilhado nas redes sociais e que viralizou rapidamente mostra a emoção… pic.twitter.com/d3fWek134J — Metrópoles (@Metropoles) January 1, 2025