Acusado de envolvimento com facção, prefeito reeleito de Santa Quitéria é preso antes da posse

Mandado de prisão preventiva contra José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), foi cumprido instantes antes dele tomar posse do cargo. Busca e apreensão também decretada.





José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria (município do Sertão dos Crateús), foi preso na tarde desta quarta-feira, 1º, instantes antes de tomar posse do cargo.





A prisão se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Além da prisão, também foi decretada ordem de busca e apreensão na casa do prefeito, que foi conduzido a Fortaleza.





O POVO apurou que, ao todo, foram quatro mandados de prisão preventiva expedidos pelo TRE. Dois deles, incluindo o que tinha como alvo o prefeito eleito, foram cumpridos na tarde desta quarta, enquanto os outros as duas outras ordens ainda estão pendentes. Os demais nomes dos alvos não foram divulgados.





Por meio de assessoria de imprensa, o TRE afirmou que o caso está em segredo de Justiça e que, por isso, não se manifestará. O POVO também entrou em contato com a Polícia Federal, com a Polícia Civil e com o Ministério Público Estadual (MPCE) solicitando informações sobre o caso e atualizará esta matéria assim que obtiver os retornos.





Braguinha é acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de envolvimento com uma facção criminosa, que teria coagido eleitores, candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral durante o pleito do ano passado.





O vereador Joel Barroso (PSB) assumirá interinamente o Executivo Municipal. Ele, que é filho de Braguinha, foi reeleito presidente da Câmara Municipal, também em sessão realizada nesta tarde. Joel, porém, teve a impugnação da chapa pedida pela oposição, já que seria vedado um terceiro mandato à frente da presidência da Casa.

Entenda o caso





Como O POVO mostrou na última sexta-feira, 27, a 54ª Promotoria Eleitoral havia solicitado, no último dia 18 de dezembro, a cassação da chapa vencedora das eleições em Santa Quitéria, assim como a inelegibilidade de Braguinha por oito anos.





Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a promotora Priscila Rayana de Medeiros Souza descreveu diversas ações criminosas que teriam sido praticadas por integrantes da facção Comando Vermelho (CV), alegadamente, para garantir a vitória de Braguinha.





Entre os episódios elencados, está a entrega, no Rio de Janeiro (RJ), de um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross por parte de servidores municipais ao traficante Anastácio Paiva Pereira, o “Doze” ou “Paulinho Maluco”, chefe do CV em diversos municípios da Região Norte no Estado.





Em nota enviada a O POVO no último sábado, 28, a defesa de Braguinha negou as acusações. Foi afirmado que o prefeito não tinha ciência do envio do carro a Doze e que os servidores envolvidos no caso foram exonerados.





"É importante ressaltar que desde a eleição de 2020, tais acusações são requentadas por adversários políticos sem que haja qualquer prova que as corrobore", consta também na nota. "Assim, considera a ação eleitoral precipitada, na medida em que se baseia em conjecturas e presunções pessoais despiciendas de suporte probatório".





Mais informações em instantes





(O Povo)