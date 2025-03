A POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR!

Polícia Civil elucida crime de furto ocorrido na usina de asfalto de Sobral.

Na tarde de hoje, 28 de fevereiro de 2025, policiais civis do Núcleo de Roubos e Furtos, Núcleo de Investigação generalista, contando com o apoio do Núcleo Operacional da delegacia regional de Sobral diligenciaram no sentido de elucidar crime de furto ocorrido na usina de asfalto de Sobral. Segundo informações, indivíduo já identificado pelas autoridades subtraiu duas peças industriais avaliadas em dez mil reais, que já foram recuperadas. Porém, diligências ainda estão em andamento.





Contato para denúncias ( 88) 3613-1831. O sigilo e o anonimato são garantidos.