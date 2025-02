Ataque a tiros na Suécia deixa “cerca de 10 pessoas” mortas, diz polícia

A polícia da Suécia disse que “cerca de 10 pessoas” foram mortas em um ataque a tiros em uma escola no centro do país. As autoridades acreditam que o suspeito de efetuar os disparos esteja entre os mortos. Várias outras pessoas ficaram feridas, segundo Roberto Eid Forest, chefe da polícia.





O caso aconteceu em um campus na cidade de Örebro, que fica 160 quilômetros a oeste da capital sueca, Estocolmo, e a motivação ainda é incerta.





O ataque ocorreu dentro da escola Risbergska para adultos, mas em um campus onde outras escolas, incluindo instituições para crianças, estão localizadas.

Os policiais foram chamados pela primeira vez por volta das 12h30, horário local, de acordo com Forest.

Seis pessoas foram levadas ao hospital universitário local, incluindo cinco com ferimentos por bala, pontuou Jonas Claesson, diretor regional de saúde. Quatro foram submetidos a cirurgia, incluindo dois que agora estão em condição estável.

