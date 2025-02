Casa Civil desmente declaração de Wellington Dias sobre reajuste do Bolsa Família

A Casa Civil da Presidência da República desmentiu, na noite desta sexta-feira (7), a afirmação do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, de que o governo estaria avaliando um reajuste no valor do Bolsa Família. Em nota oficial, a pasta liderada por Rui Costa declarou que “não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido”.





A declaração gerou repercussão após Wellington Dias, em entrevista à DW Brasil publicada no mesmo dia, sugerir que o reajuste estava “na mesa” e seria avaliado como parte de um relatório que sua equipe apresentará ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março.





“O problema é o preço do alimento, que teve essa elevação brusca do fim do ano passado para cá. Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente, porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação? Está na mesa”, disse Dias durante a entrevista.





Segundo o ministro, a decisão sobre possíveis mudanças seria tomada até o final de março.





A contradição entre Wellington Dias e a Casa Civil gerou mal-estar e especulações sobre uma possível falta de alinhamento interno no governo. A declaração de Dias levantou expectativas sobre o aumento do benefício, enquanto a posição oficial do governo descartou completamente essa possibilidade no momento.





Parlamentares aliados ao governo apontaram que o episódio pode gerar confusão entre os beneficiários do Bolsa Família, um dos programas sociais mais importantes do país. “Falar sobre reajuste em um momento tão sensível cria esperanças que talvez não se concretizem. É preciso mais cuidado”, disse um congressista próximo ao Planalto.





