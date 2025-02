Casal é preso por morte de criança em Pernambuco; homem é linchado e morre

Um casal suspeito de assassinar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi preso pela Polícia Civil e Militar nesta terça-feira (18) em Tabira, Sertão de Pernambuco. Giselda da Silva Andrade, responsável por cuidar da vítima, e Antônio Lopes foram detidos na zona rural de Carnaíba no início da noite. Na chegada à delegacia, populares lincharam Antônio Lopes, que foi levado ao hospital, mas não resistiu.





Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma multidão nas ruas. Um grande grupo de populares retirou Antônio Lopes da equipe policial e o linchou antes de chegar à delegacia. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar os participantes da ação. A conduta dos policiais também será investigada. “Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade”, informou a polícia. Giselda da Silva Andrade foi levada à delegacia para ser ouvida.





A delegada Joedna Soares, responsável pelo caso de Arthur Ramos Nascimento, disse à imprensa local que a mãe da criança não tem envolvimento no crime. A polícia não divulgou informações sobre o pai de Arthur Ramos.





Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi assassinado em Tabira no último domingo (16). Ele foi levado a um hospital com lesões em diversas partes do corpo, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia abriu um inquérito para apurar o homicídio, que foi registrado como violência doméstica/familiar.





(Gazeta Brasil)