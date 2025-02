Tudo que sabemos sobre a "Mainha do Crime", presa em São Paulo e apontada como mandante de ataque a ciclista

A criminosa Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como “Mainha do Crime”, foi presa nesta terça-feira (18) em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. A mulher, de 41 anos, é apontada como a mentora de um grupo criminoso envolvido na morte do ciclista Vitor Medrado, assassinado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, na última quinta-feira (13).





Segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, Suedna financiava assaltantes em bairros nobres da capital paulista, como o Itaim Bibi. A investigação apontou que a criminosa facilitava o acesso a armas e receptava produtos roubados.









Histórico de crimes e prisão anterior





Natural da Paraíba, Suedna Barbosa Carneiro já havia sido presa em 18 de março de 2022, também em Paraisópolis, após uma investigação da Polícia Civil. Na época, foi condenada a 10 anos e seis meses de prisão por receptação e comercialização ilegal de armas.





De acordo com a denúncia do Ministério Público, Suedna transformou sua residência em um centro clandestino de negociações criminosas. No local, mantinha um bunker onde alugava armas para criminosos e comprava produtos roubados, que revendia no mercado ilegal. Relatos indicam que celulares de luxo, como um iPhone 13 avaliado em R$ 15 mil, eram adquiridos por ela por cerca de R$ 3 mil.









Nova prisão e apreensões





Na nova ação policial, documentos e armas foram apreendidos na casa de Suedna e serão analisados para verificar se há conexão com o assassinato do ciclista Vitor Medrado. Durante a prisão de 2022, os agentes também encontraram um revólver calibre 32, uma réplica de arma, 15 celulares roubados, além de bolsas, relógios, óculos e R$ 7.280 em dinheiro.





A criminosa alegou em depoimento que não sabia da origem dos objetos encontrados e justificou que a quantia apreendida seria proveniente de um bar de sua propriedade.





(Gazeta Brasil)