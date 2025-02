Censura no Brasil chegou ao fim? Retorno da Rumble gera debate nas redes sociais

Na noite do sábado 8, a plataforma de streaming Rumble foi reativada no Brasil. Criada em 2013, o Rumble é uma alternativa ao YouTube e busca se diferenciar se colocando como a favor do “livre discurso”, com menos regras de moderação de conteúdo, e vinha ganhando espaço no Brasil a partir de 2022.





Por decisão do CEO da empresa, Chris Pavlovski, a plataforma estava fora do ar desde dezembro de 2023. À época, Pavlovski justificou a decisão em virtude de censura da Justiça.





A repercussão da volta do Rumble





A reativação da Rumble gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Em seu perfil no X, o jornalista norte-americano Michael Shellenberger afirmou que o retorno da plataforma representa a volta da liberdade de expressão no Brasil.





Glenn Greenwald destacou que a Rumble deixou o Brasil em 2023 para não seguir as ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também afirmou que a volta de Donald Trump à presidência dos EUA ajudou no retorno da plataforma.





O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) celebrou o retorno da Rumble ao Brasil e afirmou que ainda há muito a ser feito, mas que, no futuro, aqueles que restringem a liberdade de expressão serão responsabilizados.





O ex-secretário da primeira gestão de Donald Trump, Mike Benz, destacou as possíveis ligações entre a censura no Brasil e a USAID, envolvida em uma recente polêmica.





“Dois dias depois que a USAID cai, o Brasil finalmente encerra sua proibição de censura de meses ao Rumble”, disse. “Hmmm… é quase como se tudo o que eu disse sobre o aparato de censura do Brasil sendo impulsionado pelo dinheiro da USAID e que cortar o financiamento e as parcerias da USAID reduziria seu controle…”





Presidente da plataforma comemora retorno da plataforma ao Brasil





Chris Pavlovski, presidente da Rumble, também se manifestou sobre o retorno da operação no Brasil. Pavlovski atribuiu o retorno da Rumble no país à vitória de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos.





“A Rumble, empresa norte-americana, agora está totalmente operacional no Brasil. Dou crédito a Donald Trump por vencer em novembro”, escreveu o CEO. “A decisão do Brasil de revogar a censura ao Rumble é prova de que o mundo está mudando. O presidente Trump está tornando o mundo grande novamente. Obrigado, presidente Trump.”





Em fevereiro de 2023, o então representante do Rumble no Brasil, Grant Lingel, concedeu uma entrevista à Revista Oeste. Lingel explicou o funcionamento da big tech no Brasil e falou sobre liberdade de expressão.