CERONEL CARLOS EDUARDO TRAZ SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E SEGURANÇA AOS CIDADÃOS SOBRALENSES

O novo Coronel da Polícia Militar do Ceará, Ten. Cel. Eduardo, realmente traz uma sensação de segurança para os munícipes que residem em Sobral e distritos. Com uma vasta experiência e compromisso, muitos acreditam que ele pode implementar estratégias eficazes para melhorar a segurança pública da nossa "Bela Princesa do Norte" e região circunvizinhas, trazendo a paz social.





A confiança da população tende a aumentar quando há uma liderança forte e dedicada, o que pode resultar em um ambiente mais seguro para todos.





Ressalta-se que, Cel. Eduardo comandou recentemente os Batalhões/C&A de Camocim e Tianguá, trazendo consigo excelentes resultados e com uma vasta experiência no tocante ao combate à violência, prestando um trabalho de excelência em prol da sociedade cearense.