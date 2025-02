Confira as 67 vagas de emprego em Sobral nesta segunda-feira (03/2)

Portal IDT/SINE está disponibilizando vagas de emprego em Sobral.





Para se candidatar a uma vaga, faça o agendamento clicando AQUI





Depois disso, compareça à unidade do Vapt Vupt de Sobral, tendo em mãos RG, CPF, CARTEIRA DE TRABALHO, CURRÍCULO E O PASSAPORTE DE VACINAÇÃO.





Em caso de dúvidas consulte o serviço de atendimento, por telefone 0800 591.0363, ou visite a unidade do IDT/SINE (Vapt Vupt) em Sobral, Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro.





Rua Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – OBS: Ao enviar seu currículo para este e-mail, coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem – Email: vagas.sobral@idt.org.br









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Alinhador de pneus 01

Arrematador, no comércio 01

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de estoque 01

Auxiliar de limpeza 01

Camareira de hotel 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 06

Controlador de pragas 01

Cozinheiro de restaurante 03

Eletricista auxiliar 02

Empregado doméstico nos serviços gerais 04

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Encarregado de manutenção 01

Garçom 01

Instalador de antenas de televisão 01

Mecânico de automóvel 04

Mecânico de veículos 01

Motofretista 01

Motorista carreteiro 01

Motorista de caminhão 01

Recepcionista atendente 01

Recepcionista de consultório médico ou dentário 01

Representante comercial autônomo 05

Salgadeiro 02

Soldador 01

Técnico analista de processos de produção 01

Técnico analista de produção 03

Técnico de rede (telecomunicações) 02

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Técnico em eletromecânica 01

Técnico em segurança do trabalho 01

Vendedor - no comércio de mercadorias 01

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 07

Vendedor pracista 01



Total 64



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Armador de estrutura de concreto 01

Pedreiro 01

Repositor - em supermercados 01



Total 03