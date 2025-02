Matriarca de família envenenada no PI faz nova confissão; CONFIRA

Uma reviravolta no caso da família envenenada após comer um baião de dois em Parnaíba, no Piauí, ocorreu após a matriarca Maria dos Aflitos ter sido presa na última sexta-feira (31). Em um depoimento divulgado pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (2), a mulher confessou ter matado uma vizinha identificada como Maria Jocilene da Silva com café envenenado.





Maria dos Aflitos é apontada como cúmplice do marido, Francisco de Assis Pereira da Costa, no envenenamento que levou à morte de cinco pessoas de sua própria família. Francisco está preso desde o dia 8 de janeiro por envolvimento nas mortes de dois filhos e três netos da esposa.





A suspeita da polícia é de que Maria dos Aflitos tenha matado a vizinha Maria Jocilene na tentativa de incriminar a mulher pelas mortes de seus familiares e, assim, livrar o marido, Francisco de Assis, da acusação pelos homicídios.





De acordo com o delegado do caso, Abimael Silva, Maria planejava que a morte de Jocilene, por envenenamento, parecesse um suicídio. O objetivo, ao final, era atribuir a ela a culpa por todos os outros crimes, o que poderia levar à libertação de Francisco de Assis.





De acordo com a Polícia Civil do Piauí, a motivação para os crimes seria econômica, já que o contexto familiar era de muita pobreza. A casa onde o crime aconteceu abrigava 11 pessoas.









SOBRE O CASO





Em agosto de 2024, dois netos de Maria dos Aflitos, Ulisses Gabriel e João Miguel Silva, foram envenenados. João Miguel morreu em 25 de agosto, enquanto Ulisses morreu em 10 de novembro. Inicialmente, Lucélia Maria da Conceição Silva, uma vizinha da família, foi acusada de ter cometido o crime por meio de cajus envenenados. Ela foi presa e teve a casa destruída por vizinhos.





No entanto, com o transcorrer das investigações, a polícia apurou que Lucélia não teve envolvimento nas mortes. Ela só deixou a prisão no último dia 13 de janeiro. Atualmente, a suspeita da polícia é de que as duas crianças tenham sido mortas por um suco de uva envenenado.





Uma análise pericial feita cinco meses após o crime apontou que os meninos mortos em agosto e novembro do ano passado foram envenenados com a mesma substância utilizada no baião, o que passou a colocar Francisco também como o principal suspeito de ter cometido os crimes ocorridos em 2024.





Já na virada do ano para 2025, outras cinco pessoas da família de Maria foram envenenados e morreram, foram eles: Francisca Maria da Silva, de 32 anos (filha de Maria dos Aflitos); Manoel Leandro da Silva, de 18 anos (filho de Maria dos Aflitos); Maria Gabriela da Silva, de 4 anos (neta); Maria Lauane da Silva, de 3 anos (neta); e Igno Davi da Silva, de 1 ano e 8 meses (neto).





Maria Jocilene, a vizinha que seria incriminada, também comeu a comida envenenada. Ela chegou a ser hospitalizada, teve alta, mas, após uma nova visita na casa da família, tomou um café com pesticida e morreu no dia 24 de janeiro. Segundo a polícia, Maria Jocilene e Maria dos Aflitos tinham uma relação amorosa e a vizinha ajudava a família como podia, até mesmo financeiramente.





O desprezo e ódio de Francisco pelos enteados Francisca e Manoel são apontados como a principal motivação. Em seus depoimentos, Francisco teria descrito Francisca com termos como “boba”, “matuta” e “inútil” e chamou os filhos de sua esposa de “primatas”. Francisco teria demonstrado raiva pela enteada até no leito de morte dela.





Segundo o delegado, Francisco não escondia o desprezo por Francisca, mesmo quando ela já estava gravemente debilitada no hospital. Esse comportamento reforça a hipótese de um crime premeditado e motivado por sentimentos de raiva.





