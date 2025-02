Fantástico exibe matéria sobre a Mina de Itataia, em Santa Quitéria

O Fantástico percorreu a fazenda Itataia, que pode se transformar na maior mina de urânio do Brasil.

Na noite deste domingo (09), o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu uma reportagem especial sobre a mina de Itataia, localizada em Santa Quitéria. A matéria, produzida pela jornalista Sônia Bridi - que foi até a fazenda Itataia, trouxe detalhes sobre a história da jazida e sua alta concentração de urânio, além dos impactos e preocupações da população que mora no entorno.





A reportagem abordou o receio dos moradores quanto ao risco de contaminação, o uso da água do açude Edson Queiroz na operação da mina, além de discutir o contexto do setor nuclear no Brasil e no mundo. Também foram mencionadas as obras de Angra 3, onde o urânio extraído de Itataia deve passar pelo processo de enriquecimento.