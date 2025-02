Haddad nega taxação de bigtechs como retaliação a tarifas sobre aço e alumínio brasileiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (10) para desmentir informações de que o governo brasileiro estaria planejando aumentar impostos sobre gigantes da tecnologia, como as bigtechs, em resposta à ameaça dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio exportados pelo Brasil.





“Para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente”, afirmou Haddad em publicação no Twitter.





A declaração do ministro ocorre após a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, relatar que a ideia de taxar bigtechs como retaliação havia sido discutida internamente no governo. Segundo a colunista, a medida recebeu apoio de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e críticos do presidente americano Donald Trump, já que impactaria aliados do líder americano sem prejudicar diretamente a economia ou a inflação no Brasil.





A ameaça tarifária de Trump, oficializada a jornalistas no domingo (9), pode afetar severamente o setor siderúrgico brasileiro. Os Estados Unidos são o maior destino do aço brasileiro, recebendo 48% das exportações do setor, que somaram US$ 5,7 bilhões em 2024. Diante disso, o governo brasileiro tem buscado adotar uma postura de cautela enquanto aguarda a oficialização da medida por parte da administração americana.





(Hora Brasília)