VEM ANISTIA: Hugo Mota irá pautar PL da anistia, cumprindo acordo com ala bolsonarista, diz jornal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), deve cumprir um acordo com a ala bolsonarista e pautar em breve o projeto de lei que propõe a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, que aponta uma articulação para garantir que o tema avance no Congresso. A informação é do site InfoMoney.





Segundo o acordo firmado, a proposta só será levada à votação se houver avaliação de que existem votos suficientes para sua aprovação. O 1º vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL), também teria garantido que não pautará o projeto durante períodos em que assuma a presidência interinamente, em caso de viagens ou licenças de Motta.





A articulação faz parte de uma estratégia para evitar atritos e consolidar o apoio de grupos bolsonaristas à presidência de Hugo Motta. A decisão de levar adiante a anistia, no entanto, já gera reações de parlamentares da base governista, especialmente do PT, que se posicionam contrários à medida. (Hora Brasília)