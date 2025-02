Correios atrasam salários de funcionários; VEJA VÍDEO

Os Correios estão enfrentando uma crise que levou ao atraso no pagamento dos salários de janeiro para parte dos seus funcionários, uma situação inédita desde 1969 quando o acordo trabalhista estabeleceu o pagamento no último dia útil do mês. Sob a administração de Fabiano Silva dos Santos, a estatal registrou um prejuízo recorde de R$ 3,2 bilhões em 2024, o que, somado à centralização dos serviços de Recursos Humanos em Minas Gerais, resultou em falhas no sistema de pagamento e protestos em São Paulo, levando sindicatos a cogitarem ações judiciais contra a empresa.