TRIBUNAIS BRASILEIROS LIDERAM GASTOS NO MUNDO E STF AINDA TORRA DINHEIRO COM GRAVATA DE LUXO

Enquanto o brasileiro sua para pagar impostos, o STF se preocupa com… gravatas e lençóis! Luís Roberto Barroso defendeu os gastos do Judiciário, embora o Brasil lidere o ranking mundial de despesas com tribunais, com um custo de 1,6% do PIB , quatro vezes a média internacional de 0,4% . Em 2022 , dos R$ 159,7 bilhões gastos, 82,2% foram apenas para pagamento de pessoal. Para os servidores da Justiça, a realidade é ainda mais generosa: entre 1985 e 2022 , as atualizações na Justiça Federal tiveram um aumento real de 130,1% , e na Justiça Estadual, inacreditáveis ​​213,6% acima da inflação—muito além dos 45,5% do restante do funcionalismo e inimaginável para qualquer trabalhador da iniciativa privada. Mas nada disso parece exagero para os ministros, que agora resolveram investir em mimos para retribuir presentes. No país da toga dourada, o luxo não conhece crise!





(Blog do César Wagner)