POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ATIRAR CONTRA POLICIAIS MILITARES

Na manhã do dia 10.02.2025 (segunda-feira), o Núcleo de Investigação Generalista, com o apoio do Núcleo de Roubos e Furtos e do Núcleo de Investigação Permanente, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um suspeito dos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO contra policiais militares, ocorrido no Distrito de Ipueirinha, próximo à Jaibaras, zona rural de Sobral/CE, no dia 08/01/2025. O representado foi encaminhado para à Autoridade Judicial competente.









Relembre o caso:





No dia 08.01.2025, no distrito de Ipueirinha, zona rural de Sobral/CE, dois indivíduos praticaram condutas criminosas consistentes em PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO contra policiais militares durante um patrulhamento de rotina. Na intervenção policial, um dos coautores não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, sendo o outro suspeito preso pela Polícia Civil na manhã de hoje (10/02/2025).





Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi colocado à disposição do Poder Judiciário.





Importante destacar ainda a participação da população através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.