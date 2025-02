ALERTA! Asteroide recém-descoberto tem risco maior de atingir a Terra

Um asteroide recentemente descoberto, que tem chamado a atenção da comunidade astronômica, agora apresenta um risco ligeiramente maior de atingir a Terra.

Nomeado 2024 YR4, o asteroide tem 2,2% de chance de colidir com nosso planeta em 22 de dezembro de 2032, segundo a Agência Espacial Europeia (ESA). A avaliação de risco aumentou em relação à estimativa anterior de 1,2% na última semana, devido a novas observações.





Os astrônomos esperam que essa porcentagem continue evoluindo conforme mais dados sejam coletados. Se esse asteroide seguir o padrão de outros asteroides próximos à Terra, as chances de impacto aumentarão e depois cairão, de acordo com a ESA. Por exemplo, o asteroide Apophis já foi considerado um dos mais perigosos, com possibilidade de colisão após sua descoberta em 2004. No entanto, em 2021, os cientistas revisaram essa avaliação após uma análise mais precisa de sua órbita.





Quanto mais os astrônomos observarem o 2024 YR4, melhor poderão refinar sua compreensão sobre o tamanho e a trajetória do asteroide, determinando assim a real probabilidade de impacto.





“Basicamente, quanto mais observações tivermos, mais poderemos localizar e confirmar a trajetória do asteroide, que provavelmente será apenas uma passagem próxima, e não uma colisão”, afirmou a ESA em um comunicado. “Portanto, esperamos que a previsão de risco seja gradualmente reduzida a zero.”









O asteroide tem um tamanho estimado entre 40 e 90 metros de largura.





“O asteroide tem um tamanho comparável ao de um grande edifício”, diz Paul Chodas, gerente do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, na Califórnia. Ele acrescentou que a estimativa do tamanho ainda é altamente incerta e está sendo refinada por observações adicionais.





“Se o asteroide estiver na extremidade superior de sua faixa estimada de tamanho e realmente atingir a Terra, o impacto poderia causar danos em um raio de 50 quilômetros”, diz Chodas. “Mas isso só aconteceria no improvável caso de um impacto real. O potencial de destruição vem da velocidade extremamente alta do asteroide, cerca de 17 km por segundo (38.028 km/h) ao entrar na atmosfera.”





Asteroides desse porte atingem a Terra a cada poucos milhares de anos, podendo causar sérios danos a regiões locais, segundo a ESA.





Em 1908, um asteroide de 30 metros de largura (98 pés de largura) atingiu o Rio Podkamennaya Tunguska em uma remota floresta siberiana da Rússia, de acordo com a Planetary Society . O evento derrubou árvores e destruiu florestas em 830 milhas quadradas (2.150 quilômetros quadrados).





Já em 2013, um asteroide de 20 metros entrou na atmosfera sobre Chelyabinsk, na Rússia. Ele explodiu no ar com uma energia 20 a 30 vezes maior do que a primeira bomba atômica, causando um clarão intenso, calor extremo e danos a mais de 7.000 edifícios, ferindo mais de 1.000 pessoas.









Descobrindo um asteroide novo para a ciência





O telescópio Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), localizado em Rio Hurtado, Chile, foi o primeiro a detectar o 2024 YR4 em 27 de dezembro de 2023. O telescópio faz parte de um programa da Nasa para monitorar asteroides próximos à Terra, segundo Davide Farnocchia, engenheiro de navegação do JPL e CNEOS.





Os sistemas automatizados de alerta de asteroides enviaram um alarme após determinar que o asteroide tinha uma pequena chance de afetar a Terra em 2032, colocando-o no topo da lista de risco de asteroides da ESA e da lista de risco automatizada Sentry da Nasa em 31 de dezembro. Essas listas incluem quaisquer asteroides conhecidos com probabilidade diferente de zero de colidir com a Terra.









Desde o início de janeiro, os astrônomos têm usado o Observatório Magdalena Ridge, no Novo México, o Telescópio Dinamarquês e o Very Large Telescope, no Chile, para rastrear o asteroide, que está atualmente a mais de 45 milhões de quilômetros da Terra e se afastando cada vez mais com o tempo, segundo Farnocchia.





À medida que o asteroide se afasta da Terra e se torna mais fraco, os pesquisadores terão que contar com telescópios maiores para observá-lo. O objeto celeste deve ser visível até o início de abril e desaparecer conforme continua sua órbita ao redor do sol. Ele não retornará à vizinhança da Terra até 2028, de acordo Farnocchia.





Se 2024 YR4 desaparecer de vista antes que as agências espaciais possam descartar completamente qualquer chance de impacto, a rocha espacial permanecerá na lista de riscos até voltar a ser vista em junho de 2028.





“Usando os dados de rastreamento disponíveis, podemos prever a posição futura de um asteroide”, disse Farnocchia. “Quanto mais tempo rastreamos um asteroide, mais precisa é a previsão. Conforme coletamos dados adicionais, a incerteza na posição de 2024 YR4 em 2032 diminuirá.”





A Nasa e a ESA rastreiam regularmente milhares de asteroides próximos da Terra, mas, dependendo do tamanho, as rochas espaciais nem sempre são fáceis de detectar. Mas melhorias na tecnologia de pesquisa de asteroides e futuras missões de observação de asteroides podem detectar objetos que os astrônomos não conseguiam ver no passado. Atualmente, não há outros grandes asteroides conhecidos que tenham mais de 1% de chance de afetar a Terra, de acordo com a Nasa.

Rastreando uma ameaça potencial





Dois grupos internacionais de resposta a asteroides endossados ​​pelas Nações Unidas — a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, presidida pela Nasa, e o Grupo Consultivo de Planejamento de Missões Espaciais, presidido pela ESA — foram ativados em resposta ao nível de ameaça.





A Rede Internacional de Alerta de Asteroides é responsável por coordenar as organizações envolvidas no rastreamento e caracterização dos detalhes do asteroide — e, se necessário, desenvolver estratégias para avaliar as consequências de um impacto.





Enquanto isso, o Space Mission Planning Advisory Group, que se reuniu recentemente em Viena, Áustria, fornecerá recomendações e avaliará opções sobre como mitigar um impacto potencial se o asteroide continuar sendo uma ameaça. Possíveis táticas de mitigação incluem desviar o asteroide no espaço, como a demonstração da Nasa do Double Asteroid Redirection Test em 2022, ou evacuar regiões potencialmente afetadas no solo, disse Farnocchia.





O grupo continua monitorando o 2024 YR4 e se reunirá novamente no final de abril ou início de maio, quando a rocha espacial desaparecer de vista, para reavaliar se alguma recomendação precisa ser feita, de acordo com a ESA.





“Se 2024 YR4 continuasse sendo uma ameaça no final da janela de observação atual, medidas de mitigação poderiam ser consideradas”, disse Farnocchia. “Mas falar em mitigação é prematuro. A prioridade agora é continuar observando 2024 YR4 e reduzir suas incertezas posicionais em 2032, já que isso provavelmente descartará o impacto.”