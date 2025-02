HOVET-UNINTA APRESENTA BALANÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 2024

O Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta – Uninta (HOVET), referência em atendimento clínico e cirúrgico para animais no Ceará, divulgou os números de sua atuação ao longo de 2024. Com um compromisso contínuo com a saúde animal e a formação acadêmica, a unidade realizou 1.244 consultas em animais de pequeno e grande porte, além de 353 cirurgias, dentre elas ortopédicas, orquiectomias, exéreses, dentre outras.





O HOVET também passou a oferecer atendimento externo para grandes animais, levando assistência veterinária especializada a criadores e produtores rurais. Outra novidade foi à implantação do serviço de necropsia animal, permitindo diagnósticos mais precisos e contribuindo para o aprimoramento do ensino acadêmico e das pesquisas veterinárias.





Segundo o diretor do Hovet-Uninta, Dr. Ramuelly Cavalcante, os objetivos foram alcançados. ‘’O ano de 2024 foi extremamente positivo e marcado por um crescimento significativo do hospital veterinário, tanto nas políticas de atividades com nossos alunos e estagiários, quanto com a sociedade", afirmou. Além dos atendimentos clínicos e cirúrgicos, o Hovet também reforçou seu compromisso com a causa animal por meio de campanhas de adoção realizadas ao longo de 2024.





As iniciativas resultaram na adoção de 25 animais, proporcionando a cães e gatos resgatados a chance de encontrar um lar. "Nossa equipe trabalhou incansavelmente para ajudar muitos animais, famílias e, consequentemente, prevenir doenças que poderiam ser transmitidas à sociedade", enfatizou o diretor que também destacou o comprometimento da gestão do Hovet-Uninta com a cidade de Sobral, bem como a expansão das ações sociais, incluindo projetos de apoio às pessoas de baixa renda, animais resgatados e ONGs.









Conheça o HOVET





Fundado há 17 anos pelo Chanceler do UNINTA, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, o primeiro hospital veterinário particular de Sobral é referência no atendimento de animais domésticos e silvestres, de pequeno e grande porte. O hospital, que atende a comunidade sobralense e da região, funciona 24h, incluindo urgências e emergências, além de proporcionar aos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da instituição, um local de estágio para práticas e experiências da formação.









SERVIÇO:





Hospital de Pequenos e Grandes Animais do UNINTA (HOVET) R. Profa. Maria Cleide Dias Carneiro, 154 - Dom Expedito, Sobral Telefone: (88) 9951-0382 Instagram: @hospitalveterinariouninta





Por: Kaline Silveira