Jovem muda de facção e tem casa detonada por granadas no interior do estado

Explosão ocorreu enquanto os moradores dormiam.

Duas granadas foram usadas para detonar uma casa da travessa Coronel Martins, no bairro Várzea, em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, na madrugada desse domingo (16). O ataque ocorreu por volta das 5h da manhã. O alvo dos criminosos seriam um dos moradores do imóvel que, segundo a polícia, teria mudado de lado no crime organizado e, por isso, sofreu o atentado. Dos dois artefatos lançados no imóvel, apenas um explodiu e apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Uma granada que não detonou ficou no piso da residência.





Temendo uma detonação inesperada, a polícia isolou o imóvel que só foi liberado após a retirada do explosivo, por uma equipe do do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que viajou mais de 350 quilômetros para remover a granada e detonar em um local seguro. Após o crime, os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado.





Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um dos moradores do imóvel, um jovem de 19 anos, com histórico de atos infracionais cometidos na infância, inclui roubo, latrocínio, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.





Equipes do Raio e Força Tática realizaram diligências na região em busca de capturar os responsáveis pelo atentado, mas até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso. Em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Delegacia de São Benedito assumiu as investigações sobre o ataque.





Confira a nota da SSPDS:





A Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um caso de tentativa de homicídio ocorrida, na manhã desse domingo (16), no município de Carnaubal - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Conforme informações policiais, um artefato explosivo foi arremessado para dentro de uma residência no bairro Várzea, mas não foi detonado. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também esteve no local. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada para fazer a remoção segura do artefato. A ocorrência está a cargo da Delegacia Municipal de São Benedito, unidade policial que realiza diligências com o intuito de solucionar o caso.





