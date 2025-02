Suspeitos do latrocínio de jovem em Quixeramobim queriam roubar carro para pagar dívida, diz Polícia

Natany Alves Sales foi sequestrada na tarde desse domingo (16). O corpo dela foi achado em um matagal em outra cidade.

Os três criminosos suspeitos de sequestrar e matar a jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, no Sertão Central do Ceará, não conheciam a vítima e teriam cometido um crime de "oportunidade" ao vê-la entrar no próprio carro no estacionamento de uma igreja em Quixeramobim, na tarde desse domingo (16).





Segundo a Polícia, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17), Natany foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) motivado pelo fato de que os suspeitos tinham contraído uma dívida e tido a ideia de roubar um veículo para pagá-la.





"Os três seriam andarilhos [sem residência fixa], moradores de rua, que estavam, desde o dia anterior, no município de Quixeramobim. Segundo relato deles mesmos, eles estavam nas proximidades da rodoviária, consumindo bebida alcoólica e droga", explicou o delegado Pedro Viana, do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul.





Em seguida, o delegado comentou que os investigadores acham que foi "um crime de oportunidades". "Um deles relatou no interrogatório que eles teriam uma dívida e queriam cometer um roubo para fazer o pagamento. Aí, achou por bem o roubo de um veículo, devido ao valor que poderia ter da venda", prosseguiu Viana. "Eles se encontravam na rua, iam caminhando, quando viram a jovem no veículo sozinha e aproveitaram a oportunidade", concluiu.





Natany Sales era estudante de Química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) de Quixadá. "A Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Direção-Geral do campus Quixadá vêm a público manifestar, em nome de toda a comunidade acadêmica, o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da estudante Natany Alves Sales, do 2º semestre do curso de Licenciatura em Química, ocorrido neste domingo, dia 16/02/2025. A instituição presta suas condolências a familiares e amigos enlutados pela irreparável perda", lamentou o IFCE.









Motivação do assassinato





Para a Polícia, ainda não está transparente o motivo que levou o trio a assassinar Natany. Eles relataram que levaram a jovem para um matagal em Banabuiú — a cerca de 80 quilômetros de Quixeramobim — e que, no local, ela teria reagido e atirado uma pedra contra um deles, que teria sido o responsável por matá-la a pedradas.





"Dois [dos suspeitos] confirmam que não teriam a intenção de matar a jovem. A princípio, o combinado entre eles seria apenas roubar esse veículo. E um deles, até pelo uso da droga, teria, no momento, decidido por conta própria matar a jovem. Inclusive, contrariando os outros [criminosos]", continuou o delegado Viana.





No entanto, segundo o delegado Ismael Araújo, do Departamento de Inteligência Policial (DIP), não existe elemento que demonstre que um só homem executou o assassinato e que ele não tinha alguma intenção. "A gente diz que um terceiro matou porque se baseia no relato deles. [...] Os três foram autores de um homicídio. Os três participaram da captura, da restrição de liberdade, com a finalidade ou não de subtrair o veículo. [...] Os três, efetivamente, participaram", afirmou.









Caminho dos criminosos





Quando saíram de Quixeramobim, por volta de 13 horas, os criminosos passaram por Banabuiú, onde Natany foi assassinada, e, depois, por Morada Nova. Por fim, eles chegaram a Quixadá, abandonaram o carro roubado, pegaram mototáxis separados e se esconderam na casa da filha de um dos suspeitos.





"A partir daí, as equipes policiais, com a ajuda da população, conseguiram informações, imagens de câmeras [de segurança], e flagraram o momento em que o veículo foi abandonado. Três homens coincidiam com as características físicas dos mesmos que haviam arrebatado a vítima, no entanto, estavam com outras roupas", disse Viana.





No imóvel da filha de um dos suspeitos, foi feita a abordagem policial e perguntado onde estava a sequestrada. "Eles disseram no primeiro momento que ela estava morta. [...] Não resistiram. De ponto, identificaram o local [do assassinato]", relatou o tenente-coronel Daniel Lima, da Polícia Militar.





Não foi encontrado indício de crime sexual no corpo da vítima, conforme exame de corpo de delito. Na coletiva de imprensa, as autoridades de segurança também informaram que, dos três suspeitos, um tinha passagem na delegacia por violência doméstica e outro por roubo.





(Diário do Nordeste)