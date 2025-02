JUIZ E DESEMBARGADOR afastados por suspeita de fraude de R$ 150 milhões

Magistrados do Amazonas são afastados após denúncia de liberação suspeita de R$ 150 milhões em alvarás.

O corregedor nacional de Justiça , ministro Campbell Marques , determinou o afastamento cautelar do juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos e do desembargador Elci Simões de Oliveira , do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) , por suspeitas de envolvimento em fraudes financeiras de quase R$ 150 milhões . A denúncia partiu da Eletrobras , que informou que os magistrados autorizaram a liberação ágil de valores via alvarás , sem a devida cautela na verificação da legitimidade dos beneficiários. A decisão, tomada em 21 de fevereiro , inclui o bloqueio de acesso dos magistrados ao sistema do TJAM e a perícia em seus equipamentos de trabalho . O corregedor destacou que os atos dos juízes comprometem a imagem do Judiciário e que ambos têm cinco dias para apresentar defesa , enquanto a investigação segue sob sigilo.





