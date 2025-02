Noiva env*nena o noivo por deixa-la no altar

Bianca Caldeira, de 22 anos, mineira da gema, namorava Junio Pereira Barbosa, de 27 anos, há seis anos, o casal marcou a união no cartório para 18 de dezembro do ano passado, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a noiva comprou alianças, bancou as taxas de cartório, mas o noivo não compareceu ao casamento, devido a uma briga ocorrida cinco dias antes da importante data.





A partir do dia do fora, Bianca Caldeira, uma cuidadora de crianças e idosos, começou a bolar um plano para descontar a vergonha que ela passou na frente da família.





No dia 26 de dezembro chamou o motorista de aplicativo Junio Pereira Barbosa para tentar a reconciliação com ela, dois dias depois preparou uma pizza no jantar, com um ingrediente especial, veneno de rato, o chamado chumbinho, misturado com queijo e tomate, como ele gostava.





Entregou o prato para o amado se deliciar, a vítima sem desconfiar, comeu três pedaços, começou a passar mal e nunca mais foi visto pela família.





O chumbinho não tirou a vida imediatamente de Junio Pereira Barbosa, Bianca Caldeira resolveu usar as próprias mãos para terminar o serviço, no dia seguinte pegou o carro da vítima, foi ao cinema e contou o crime para a prima menor e disse ter enterrado ele em uma cova depois da família começar a procura-lo.





E foi a menor que entregou a prima para a mãe da vítima.





A Polícia indiciou a noiva deixada no altar por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de veneno, ocultação de cadáver, incêndio e fraude processual.





Com informações jornal Paraná