Trump revela que falou com Putin sobre o fim da gu*rra

Republicano, porém, não deu muitos detalhes sobre a conversa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou em uma entrevista ao jornal New York Post que conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, embora tenha se recusado a dizer quando ou se eles se falaram mais de uma vez desde que o republicano venceu a eleição em novembro do ano passado.





Na entrevista concedida na aeronave Air Force One, Trump disse que prefere “não dizer nada” sobre quando conversou com Putin ou se conversou com ele desde 20 de janeiro, quando assumiu o cargo.





Ele acrescentou que tem “um bom relacionamento” com o líder russo e expressou esperança de que a guerra termine “rapidamente”.





Trump se limitou a garantir que Putin “se preocupa” com os mortos e quer que “as pessoas parem de morrer” na guerra na Ucrânia, que começou há três anos com a invasão de parte do território ucraniano pelo Exército russo.





O assessor de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz, afirmou neste domingo (9), em uma entrevista ao programa Meet the Press, que não pode confirmar a ligação entre Trump e Putin ou dar informações adicionais sobre o que foi discutido.





O Kremlin evitou confirmar ou negar a declaração de Trump sobre uma conversa por telefone.





