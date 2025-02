Governo Lula alerta Alexandre de Moraes sobre riscos de prisão caso ele viaje aos EUA, aponta Veja

Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram possíveis riscos para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, caso ele viaje aos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista Veja, que aponta que o alerta foi repassado ao magistrado diante do temor de decisões extremas por parte de autoridades americanas, influenciadas por ‘narrativas bolsonaristas propagadas internacionalmente’.





De acordo com a publicação, as fontes do governo avaliam que apoiadores do ex-presidente Donald Trump e de Elon Musk poderiam incitar ações, como uma ordem de prisão contra Moraes. O ministro é alvo constante de críticas desses grupos devido às suas decisões envolvendo atos antidemocráticos e investigações que afetaram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.





“Qualquer juiz federal pode mandá-lo prender, se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre”, teria dito à Veja um auxiliar próximo do presidente Lula. A possibilidade, embora remota, é considerada grave o suficiente para acionar um alerta preventivo por parte do governo.





A revista ainda destaca que, para setores bolsonaristas, um episódio como esse seria explorado como uma “grande vitória”, gerando um “carnaval midiático” que reforçaria sua agenda contra o Supremo e a atuação de Moraes.





Via portal Hora Brasília