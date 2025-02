TRAGÉD1A NA CE 362 - CRIANÇA DE 7 ANOS MORRE EM TRÁGICO ACIDENTE ENTRE MASSAPÊ E SENADOR SÁ

A noite desta quinta-feira (6) foi marcada por uma ragédia na CE-362, próximo ao município de Senador Sá. Um grave acidente entre um carro de passeio e um caminhão resultou na mort3 do pequeno José Heitor Albuquerque Monte, de apenas 7 anos, deixando sua mãe, Keyla Vanessa Albuquerque, inconsolável diante da tragédi4.

No veículo, além da mãe e do menino, estavam a avó e a babá. O impacto foi devastador, atingindo principalmente o lado onde estava a criança. A babá, que estava ao lado dele, teve as pernas fraturadas. A mãe, ainda presa entre as ferragens no momento do resgate, foi retirada com vida, mas entrou em estado de choque ao perceber a perda do filho.





A dor da mãe foi ainda mais profunda porque, há quatro anos, ela já havia perdido o marido para a COVID-19. Desde então, Heitor era seu maior companheiro e motivo de força.





Segundo informações, o veículo estaria parado na rodovia, porém foi constatado no laudo pericial da PRE, que o caminhão estava em movimento, com todos os faróis ligados, apenas em baixa velocidade devido à chuva e à descida da ladeira.





A motorista do carro tentou desviar, mas acabou colidindo. As vítimas foram socorridas para o hospital municipal de Senador Sá, infelizmente, o pequeno José Heitor não resistiu.





A tragédia deixa uma mãe dilacerada e uma família em luto. Mais uma vida interrompida nas estradas, mais um sonho desfeito pelo descaso e pela imprudência. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.