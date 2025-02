Tribunal da Bahia suspende atividade presencial após sequência de tiroteio

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF), localizado no bairro de Sussuarana, em Salvador (BA), suspendeu as atividades presenciais após a região registrar uma série de tiroteios. Tiros foram disparados nos dias 22, 23 e 30 de janeiro.





Um dos muros do fórum acabou sendo alvo de vandalismo e foi pichado com a frase “muita bala no estado”.





Após os episódios, a Justiça Federal adotou o regime de home office extraordinário para magistrados e servidores. A seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil pediu a retomada das atividades presenciais.





“A OAB-BA expressa sua profunda preocupação com a segurança de servidores e magistrados, reafirmando que medidas precisam ser efetivamente adotadas para garantir a integridade não só deles, mas de toda a população baiana, mas destaca a importância vital de assegurar o direito de acesso à Justiça e a efetiva prestação jurisdicional no estado”, destacou a presidenta da OAB-BA, Daniela Borges.





Nas redes sociais, a decisão de suspender as atividades presenciais dividiu opiniões.



(Diário do Poder)