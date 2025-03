Caso Vitória: Polícia aponta suposto assassino e motivo do crime

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta sexta-feira (7) buscas em uma área de mata em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, em busca de três homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Vitória Regina de Sousa. A jovem, que estava desaparecida desde o dia 29 de fevereiro, foi encontrada morta na quarta-feira (5), em uma zona rural da cidade, com sinais de violência, como o degolamento, e com os cabelos raspados. A polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado por vingança.





Segundo as investigações, o autor principal do homicídio seria um homem identificado como Daniel, que teria um relacionamento com Gustavo Lira, ex-namorado da vítima, e teria agido com ciúmes de Vitória. A polícia também aponta que outros dois homens ajudaram Daniel no assassinato e no transporte do corpo para a região de Cajamar. Os três suspeitos seguem foragidos.





O delegado Aldo Galiano, da Delegacia Seccional de Franco da Rocha, revelou que o crime foi movido por vingança e não descartou o envolvimento de facções criminosas, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), devido a sinais deixados no corpo de Vitória e à área onde o corpo foi encontrado. A Polícia Civil também investiga a possibilidade de o suspeito de cometer o crime ter ligações com a facção, dado o modo como o corpo foi deixado, com sinais típicos de recados enviados por facções.





O pai de Vitória, em entrevista à TV Globo, disse não conhecer os suspeitos investigados. O delegado Galiano também confirmou que a jovem havia enviado áudios para uma amiga antes de desaparecer, relatando que estava sendo seguida. Além disso, a jovem havia mostrado preocupação em mensagens enviadas para uma amiga, indicando que estava com medo de dois homens que a haviam abordado.





A polícia identificou que Vitória, moradora de Cajamar, estava voltando sozinha para casa no dia do desaparecimento, após o carro da família quebrar. A jovem pegou dois ônibus para chegar até o bairro Ponunduva, onde morava, e, em mensagens, relatou estar com medo de ser seguida por homens que estavam ao seu redor.





O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que ouviu 14 pessoas durante o inquérito. O celular de Vitória ainda não foi encontrado, e imagens de segurança e testemunhas ajudaram a traçar os últimos passos da jovem antes de seu desaparecimento e morte.





