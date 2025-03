IDENTIFICADA SEGUNDA VÍTIMA EXECUTADA COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO SUMARÉ, EM SOBRAL

Foi identificado o segundo homem morto no bairro Sumaré, em Sobral, na última segunda-feira de Carnaval. A vítima trata-se de Luciano da Costa Alves, de 35 anos, foragido da cadeia de Parnaíba, no estado do Piauí e teria uma extensa ficha criminal.





De acordo com informações de policiais do estado Piauí, Luciano era acusado de integrar uma organização criminosa e tinha um histórico de assaltos, incluindo o roubo da pistola de um policial no Piauí. Considerado um indivíduo de alta periculosidade pelas autoridades piauienses, ele estava foragido da prisão quando foi morto em Sobral.





O corpo de Luciano da Costa Alves foi reconhecido por familiares, que providenciaram o traslado para o Piauí, onde ele será sepultado. A polícia segue investigando as circunstâncias de sua morte e possíveis conexões com o crime organizado.





Com Fnews