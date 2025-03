Faccionado que atirou contra policial do Draco é encontrado morto em cela no Piauí

Felipe Kiko também é acusado de matar o primo do delegado Luccy Keiko em 2017.

Felipe Kiko da Silva, preso na última quarta-feira (26), suspeito de atirar contra uma equipe do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) no bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina, foi encontrado morto na manhã deste sábado (01) em uma cela na Cadeia Pública de Altos.





Em nota, a Secretaria de Justiça informou que o detento tirou a própria vida. A cela onde ele estava foi isolada. A Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias.





Felipe Kiko atingiu um policial com um disparo de arma de fogo durante o cumprimento de uma medida cautelar. De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do departamento, Felipe Kiko é faccionado do Bonde dos 40 com um vasto histórico criminal. Ele estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e durante o cumprimento de uma medida cautelar, o preso recebeu a equipe a tiros.





Na quinta-feira (27), o juiz Ermano Chaves de Portela Martins, da Central de Audiência de Custódia de Teresina, decretou a prisão preventiva de Felipe Kiko da Silva. O magistrado argumentou que diante da necessidade de ordem pública e do histórico criminal do indivíduo, a conversão da prisão se fez necessária.

Histórico criminal





No ano de 2017, Felipe Kiko da Silva foi preso por assassinar um familiar do Delegado-Geral da Polícia Civil, Luccy Keiko. Em entrevista à TV Antena 10, Keiko destacou que o faccionado alegou que possui problemas mentais e por isso adiava processos e julgamentos.





“Esse indivíduo é muito perigoso. Eu o conhecia desde 2008. Era delegado do 12º na zona Leste e nós o prendemos ele praticando roubos em residências. Ele integrava uma quadrilha que praticava roubos aqui em Teresina. Desde então ele passou a usar o ardil de que tinha problemas mentais. Na época ele já argumentava isso. Passou alguns anos e por coincidência ele assassinou um parente meu no bairro Vermelha, com oitos disparos a queima roupa. E sempre alegando a mesma coisa, dizendo que tem problema mental. Conseguiu postergar os julgamentos e a justiça acabou soltando ele”, explicou.









Confira a nota da Sejus na íntegra





A Secretaria da Justiça informa que o interno de iniciais F.K.S.C da Cadeia Pública de Altos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (01). O local e a cela foram isoladas e realizada a perícia pela Polícia Científica. A Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias desse suicídio. A vara de execução penal e o GMF - Grupo de Monitoramento e Fiscalização também foram informados.





Fonte: Fala Piauí