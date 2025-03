JOGO VIRADO: Cid é o dono da bola no Ceará e Camilo fica no banco, diz liderança do Sertão

Cid desbanca Camilo e se consolida como maior líder político do Ceará.

Parece que o ex-prefeito Maurição resolveu dar um cartão vermelho para Camilo Santana no jogo político do Ceará! Segundo ele, o senador petista "não está com a bola toda", e quem realmente comanda o campo é Cid Gomes. Maurição ainda reforça a tese listando os vários municípios onde Camilo tomou dribles nas urnas na última eleição, incluindo sua própria área de atuação. Enquanto isso, Cid segue dando as cartas, mostrando que, no Ceará, a política ainda tem um dono de campo bem definido.





(Blog do César Wanger)