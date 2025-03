Polícia Civil do Ceará prende 17 suspeitos de crimes contra empresas de internet e cumpre 37 mandados de busca e apreensão

Em combate a atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet no Estado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas desta quarta-feira (12), a operação “Strike”. A ação policial ocorreu, simultaneamente, em Fortaleza e nas cidades de Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. Ao todo, 12 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além disso, mais cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime de funcionamento clandestino de empresas de internet e por receptação.





Seguindo diretriz do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) saíram em campo, na manhã de hoje (12), para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra alvos investigados por envolvimento nos crimes. Os detalhes do trabalho policial foram apresentados em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (12), na sede da PCCE, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Na ocasião, o secretário da SSPDS, Roberto Sá, parabenizou as equipes e reforçou a importância das ações no combate à criminalidade.





“Em razão dos ataques observados a provedores de internet e ao patrimônio dessas empresas, nós já vínhamos investigando essas organizações criminosas e intensificamos as apurações, por meio de um grupo especializado criado para agilizar essas investigações, identificar essas pessoas, indiciá-las e representar pelas prisões e buscas e apreensões. Quero parabenizar a Polícia Civil pela velocidade e qualidade do trabalho que foi feito em tão curto espaço de tempo. É importante dizer que nós temos que cumprir o processo legal. Tenho a convicção que com essa operação de hoje, encontramos pessoas que foram presas envolvidas no aspecto operacional e também pessoas articuladoras desses crimes. Vamos analisar e apreciar também todo o material apreendido. Esperamos que essas pessoas fiquem presas por muito tempo, pois acompanhamos o mal que fizeram contra o patrimônio dessas empresas, lesando a oferta de serviço para a população. Quero deixar um recado para sociedade: nos ajudem com informações, pois não vamos tolerar em hipótese alguma que esses criminosos interfiram nessa prestação de serviço tão importante para a população”, concluiu o gestor da SSPDS.





Cumprimento de mandados





O primeiro alvo, um homem de 21 anos, foi preso por força de mandado de prisão no município de São Gonçalo do Amarante. Com ele, duas pistolas, dez munições cal. 40, celulares e eletrônicos também foram apreendidos. Ele foi conduzido para a sede da Draco, onde também foi autuado em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo. Contra um segundo alvo, um homem de 30 anos, que já possui uma extensa ficha criminal por crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptaçao, também foi cumprido um mandado de prisão.





O homem já se encontrava recolhido em uma unidade prisional, na cidade de Sobral. Ele foi preso no último final de semana suspeito de envolvimento em um crime de homicídio em Fortaleza. Ele também é investigado por extorsão de empresas provedoras de internet na na Capital. Conforme a investigação, os dois indivíduos são apontados como chefes de um grupo criminoso responsável por diversos crimes. Outros dez mandados de prisão foram cumpridos contra alvos, com idades entre 21 e 43 anos, que já são investigados por crimes de tráfico de drogas, homicídios e roubos.





O delegado-geral da PCCE, Márcio Gutierrez, falou sobre a relevância do trabalho integrado e das prisões. “Essa operação é uma grande resposta a esses ataques que se intensificaram nos últimos dias. Queremos deixar claro que não vamos dar trégua a esses criminosos. É importante destacar que entre os presos, dois tem uma relevância maior. Um deles é o articulador dessas extorsões e ataques, e está diretamente ligado aos fatos que aconteceram na Região Metropolitana de Fortaleza. Já o segundo preso, que era o braço técnico do grupo, operava em um serviço de provedor que esse grupo criminoso mantinha para conseguir a captação de recursos”, ressaltou ele.





Flagrantes





Ainda durante os trabalhos policiais, foram cumpridos mandados de busca e apreensão que resultaram em cinco prisões em flagrantes contra donos de empresas de internet que estavam funcionando de forma irregular. Cinco pessoas foram autuadas pelos crimes de funcionamento clandestino e receptação. As ações ocorreram em bairros da Capital. O trabalho policial teve apoio ainda de equipes das Coordenadorias de Inteligência (Coin) e de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS, além do Departamento de Inteligência (DIP) da PCCE.





Outras apreensões





Durante a ação, 37 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Na ocasião, roteadores e distribuidores de fibra óptica foram apreendidos no bairro Padre Andrade, Pirambu, Ellery, Carlito Pamplona e Barra do Ceará, em Fortaleza, além da cidade de Horizonte, Região Metropolitana da Capital. Uma terceira pistola foi apreendida no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.