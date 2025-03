Polícia Militar prende dupla em posse de arma de fogo e drogas em Itapipoca/CE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Companhia do 11° Batalhão, prendeu, nessa sexta-feira (7), dois indivíduos em flagrante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo no bairro Julho II, em Itapipoca.





A equipe policial recebeu informações sobre uma intensa movimentação de tráfico de drogas na Rua Travessa Graças Rodrigues. No local, os suspeitos tentaram fugir para dentro de uma residência, mas foram rendidos nos fundos do imóvel. Durante a abordagem e buscas, os policiais encontraram drogas e uma arma de fogo com munições intactas.





No local, foram achados 397 papelotes de cocaína (207g); 18 trouxas de maconha (25g); um revólver calibre .32 (numeração legível) e 17 munições calibre .32 intactas.





Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Itapipoca, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base nos artigos 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03) e 33 da Lei de Entorpecentes (Lei 11.343/06).





Assessoria de Comunicação da PMCE