POLÍCIA MILITAR NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE TRIO COM CINCO ARMAS E DROGAS

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 1ª Companhia Independente do 4º Comando Regional de Polícia Militar (1ª CIPM/4ºCRPM), realizou a prisão de três indivíduos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (7), no município de Fortim.





A ação aconteceu por volta das 6h, na localidade de Pontal do Maceió, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PMCE. As equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e da Força Tática cercaram o imóvel onde um dos suspeitos estaria homiziado.





Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos da residência portando uma arma de fogo, mas, ao perceber que estava cercado, retornou ao imóvel. Diante da situação flagrancial, os policiais realizaram a entrada tática e encontraram outros dois indivíduos no interior da casa. Após buscas no local, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo dois revólveres, dois rifles e uma espingarga, além de diversas munições e 28 gramas de maconha.





Os suspeitos foram presos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Aracati, onde foram realizados os procedimentos cabíveis em face dos crimes praticados.





Assessoria de Comunicação da PMCE