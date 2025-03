Sobral reforça segurança com novo acordo entre SESEC e SSPDS/CE

O acordo foi assinado durante uma reunião entre o coronel Mário Cunha e autoridades da SSPDS-CE.

A Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC) da Prefeitura de Sobral firmou, nesta sexta-feira (07/03), um Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE). A assinatura do documento ocorreu durante uma reunião entre o secretário da SESEC, coronel Mário Cunha, o coronel PMCE Aristóteles Coelho e o coronel Sidney Alves Cavalcante.





O acordo tem como objetivo fortalecer a integração entre as forças de segurança por meio do compartilhamento de equipamentos de comunicação, sistemas operacionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e da cessão de armas de fogo para os integrantes da Guarda Civil Municipal.





Por Edwalcyr Santos