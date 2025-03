MISTÉRIO: morre na Santa Casa jovem encontrado com pancada na cabeça

O jovem trabalhava na sede, Sobral, como sushiman em um estabelecimento no Arco do Triunfo.

O jovem Eliardo Fernandes, residente no distrito de Jordão, morreu na manhã da última quinta-feira (6) na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, depois de seis dias internado. Eliardo, que morava no distrito do Jordão, foi encontrado no sábado (1°) na avenida Ermírio de Morais, próximo à Fábrica de Cimento, com uma forte pancada na cabeça.





O jovem trabalhava na sede, Sobral, como sushiman em um estabelecimento no Arco do Triunfo. De acordo com informações, populares que fazem caminhada na avenida o encontram desacordado por volta das 5h da manhã. Depois de receber os primeiros socorros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Eliardo foi encaminhado para a Santa Casa.





A Polícia trabalha com a hipótese de acidente, mas não descarta que o jovem possa ter sido vítima da violência urbana.





Via Sistema Paraíso