Prefeitura de Sobral inaugura a Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Sobral, em parceria com o SEBRAE, inaugurou nesta terça-feira (12) a Sala do Empreendedor, um espaço estratégico para fortalecer o empreendedorismo local. Localizada na Cadeia Criativa, a sala oferecerá suporte, capacitação e serviços para facilitar a vida de microempreendedores e pequenos empresários.





O evento reuniu autoridades, empreendedores e parceiros, destacando o compromisso da gestão municipal em impulsionar a economia da cidade. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Finanças (SEFIN) e da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), reforçando o compromisso conjunto com o crescimento dos negócios locais.