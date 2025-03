Traficante escandaloso chora e grita ao ser preso em Presidente Figueiredo: “Ai meu Deus, ai papai!”; veja vídeo

Nesta sexta-feira (14) o traficante Victor de Oliveira Carvalho, foragido desde dezembro de 2024, foi preso em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus. Durante a Operação Houdini (Rei das Escapadas), deflagrada pelo 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito tentou fugir mais uma vez, mas acabou levando um tiro de fuzil na perna. Ao ser encaminhado ao hospital regional, Victor causou um escândalo, chorando e gritando frases como “Ai meu Deus, ai papai!”. Um vídeo do momento circula nas redes sociais, mostrando o desespero do criminoso.





A ação, deflagrada hoje, visava cumprir um Mandado de Prisão Preventiva contra Victor, que escapou de forma ousada em dezembro de 2024, após ser preso com mais de meia tonelada de maconha skunk, avaliada em R$ 10 milhões. Na ocasião, o traficante foi algemado e ficou trancado, no banco traseiro, do seu próprio carro. Os policiais, enquanto esperavam por reforço do lado de fora do veículo, foram surpreendidos com a fuga do criminoso. Enquanto estava algemado e com cinto de segurança no banco do passageiro, Victor quebrou um copo que estava em seu carro, cortou o cinto, virou o braço algemado para frente e em seguida pulou para o banco do motorista. Ele conseguiu ligar o carro e fugiu para um ramal, onde abandonou o veículo e adentrou a mata. Desde então, ele não tinha sido mais visto. Desta vez, ao tentar escapar, ele foi atingido na perna e capturado pela polícia. Após atendimento médico, ficará à disposição da Justiça.





Histórico Victor é conhecido por sua ficha criminal extensa. Em 2023, foi preso duas vezes: em maio, com meia tonelada de maconha e cocaína (R$ 8 milhões), e em dezembro do mesmo ano, com 50 quilos de skunk (R$ 400 mil), além de armas e munições. Sua fuga cinematográfica de dezembro marcou sua reputação como “Rei das Escapadas”.





VIA PORTAL CM7